Hyundai poolt üle parda visatud Solberg: võitlen nüüd enda tuleviku pärast

Tolles samas pressiteates sai sõna ka Solberg, kes oli arusaadavalt löödud, ent jäi sellest hoolimata Hyundai suhtes viisakas. «Muidugi olen pettunud, aga austan tiimi otsust minna edasi kolme auto ja vaid kogenud sõitjatega. Olen tänulik, et minuga on alati avatult suheldud. Tean, et see otsus polnud ka neile meeldiv. Sain hea kogemuse edasiseks karjääriks. Tänavuse hooaja lõpus täidan oma ülesandeid nii, nagu peab,» lausus ta.

«Arvestades kõike, mille nimel me oleme tööd teinud, on see väga suur pettumus. Meil olid tiimi töötajatega väga hea läbisaamine,» jätkas Solberg. «See on meie jaoks raske periood. Tahan kindlasti sõitmist jätkata ja loodan, et te jätkate minu toetamist sel ajal, kui ma enda tuleviku pärast võitlen. Eks ole näha, mis plaanid meil õnnestub järgmiseks aastaks paika panna.»