VIDEO ⟩ Conor McGregor lõi omaenda leiutatud löögiga vastase pikali

Viimati võitles 34-aastane iirlane 2021. aasta juulis, kui murdis matšis Dustin Poirieriga jala. Esialgsete prognooside põhjal ennustati, et McGregor võiks uuesti võitluspuuri naasta järgmise aasta alguses, kuid viimase info põhjal võiks see juhtuda isegi varem.

Just niimoodi ristis ta löögi, kus esmalt andis vastasele mõista, et alustab pöördelt jalaga lööki, ent siis ründas teda käega. Kusjuures see löök olla tema enda välja mõeldud. Igatahes on tegemist efektiivse löögiga, sest see kukutas tema sparringpartneri koheselt.