Olümpiahõbeda halb üllatus: see oli halvim pulma-aastapäev

Taanlane avastas, et köögis oli väike põleng lahti läinud. Nimelt oli köögis laadinud telefon plahvatanud ning seetõttu süttisid veel ka kohvimasin ning röster. Õnneks jäi suurem kahju tulemata, ent kogu tema elutuba ja köök on hetkel kasutuskõlbmatu.

Siiski rikkus vahejuhtum ära Fuglsangi pulma-aastapäeva. Kui enne oli ta plaaninud enda abikaasaga tähtpäeva tähistada, siis nüüd tegeletakse kahjude likvideerimisega ning ajutise kodu otsimisega. «Öeldakse, et abielu seitsmes aasta on kõige keerulisem. Seni pole meil mingeid probleeme olnud, aga see on halvim pulma-aastapäev, mida ma eales kogenud,» lausus 2016. aasta olümpiahõbe.