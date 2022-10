Kas Jüri Vipsi karjäär jätkub USAs?

Portaali Racer teatel sõidab Vips järgmisel nädalal USA-sse, et osaleda Indycari testisõitudel, kus ta roolib Rahal Letterman Lanigani meeskonna vormelit. Eestlase vastu on seejuures huvi näidanud veel teisedki Põhja-Ameerika suurima vormelisarja meeskonnad.

Seejuures huvitub eestlasest Juncos Hollingeri meeskond, kes otsib endale väidetavalt uut sõitjat algavaks hooajaks. Konkurents sellele sõitjakohale on siiski tihe ning Raceri andmetel on eestlase konkurentideks tema praegune F2 meeskonnakaaslane Marcus Armstrong, Linus Lundqvist, Sting Ray Robb ja Agustin Canapino.

Vips veel hooaega lõpetanud pole, kuna tal on veel pidada üks etapp F2-sarjas. Hooaja viimane osavõistlus F2-s peetakse novembri keskpaigas Araabia Ühendemiraatides Yas Marina ringrajal. Vips hoiab hetkel kokkuvõttes 10. positsiooni, ent edu korral on tal võimalik kerkida veel esinelikusse.