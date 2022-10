Toyota rallitiim testis uuendust, mis võib muuta nad veel kiiremaks

Pühapäeval sai Uus-Meremaal selgeks, et tänavune tšempion on Kalle Rovanperä. Pidutsemiseks aga Toyotale pikalt aega ei jäänud, sel nädalal alustati testidega 20. oktoobril startivaks Kataloonia etapiks.

Portaal wrcwings.tech kirjutab, et muudatus võib Toyotale ande aerodünaamilise eelise, millega kasvab teoorias ka kiirus. Uuenduse eelduseks on, et hübriidi jahutamiseks leiti mõni muu moodus.