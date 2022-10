Otepäälgi võistelnud Rootsi laskesuusataja andis positiivse dopinguproovi

«See on väga kurb juhtum. Seni on ebaselge, kuidas keelatud aine sportlase kehasse jõudis, aga oleme täielikult dopingu vastu. Tahame tagada, et tulevikus midagi sarnast ei korduks,» märkis Rootsi laskesuusaliidu peasekretär Rikard Grip.

Olsson süüd ei tunnista. «Mu eesmärk on lõbutseda ja kodusel tasemel võistelda. Ma ei tea, kuidas dopinguaine minu kehasse jõudis, see on hirmus. Ma pole kunagi mõelnud keelatud ainete kasutamisele. Mul on juhtunu pärast väga kahju,» ütles ta Expressenile.