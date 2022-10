VIDEO ⟩ Lootust otsiv Magnus Kirt on sportlaskarjääri ristteel

2019. aasta sügisel Doha MMil hõbeda võitnud Kirt naasis tänavu suvel mitmete tervisemurede kiuste võistlustulle, ent tagasitulek ei läinud oodatult. 32-aastane atleet tunnistab, et seis on keeruline.

«Kui oled olnud üks maailma parimaid odaviskajad ja järgmisel hetkel oled tagasi nullis, siis on motivatsioon või kirg või tahe tõestada, et see [taastumine] on võimalik,» vahendab ERRi spordiportaal Kirti.

Uuele hooajale läheb ta vastu odaviskajana, ent ta teeb kõrvalt ka treeneritööd: «Kui kõik on hästi, siis kindlasti ma tahaks harjutada, aga mitte sellise pingega, et ma nüüd peaks ütlema, et lähen järgmine aasta tiitlivõistlustele. Ma tahan lihtsalt näha, kuhu välja jõuan, kui ma harjutan edasi ja pigem on rõhk sellel, et ka noored saaks tänu minule harjutada.»