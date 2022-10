Kas Verstappenile tiitli kindlustanud konkurendi viimaste meetrite karistus oli õiglane?

Verstappen läks restardi järel kiiresti oma teed. Hollandlasel tiksus kuklas teadmine, et kui ta teenib lähimast jälitajast Charles Leclercist vähemalt kaheksa silma enam, kindlustab ta MM-tiitli. Selleks pidanuks Ferrari piloot langema teiselt kohalt madalamale.

«Kas viiesekundiline karistus oli õige või vale? Meie arvates ei saanud Leclerc sellest eelist. Ta oli ees ja jäi ette. Tal oli vahe sees ja vahe jäi samaks. See on vaieldav, aga lepime otsusega,» ütles Ferrari boss Mattia Binotto intervjuus Autosportile, et karistust edasi ei kaevata. «Aga olen vihane ja pettunud.»