Venemaa koondise kapten on uues klubis raskustes ja langes pingimeheks

Demirspori peatreener on itaallane Vincenzo Montella ning Kerimovile tundub, et Džjuba ei sobitu tema mängustiiliga. «Kõik teavad, milline ego Artjomil on. Ta on oma egoga palju saavutanud. Seda ei saa vaadelda ainult negatiivses mõttes,» analüüsis Kerimov.