FC Flora kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu Eesti meistritiitli

Kuigi hooaja lõpuni jääb veel viis vooru, siis on Flora konkurentidele püüdmatus kauguses. Neil on 87 punkti, teise koha kindlustanud Tallinna FCI Levadial on 72 silma. Võitlus käib veel pronksi nimel, millele ihuvad hammast Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju FC.

Flora kapten Hendrik Ojamaa tunnistas, et kohtumise algus Pärnuga oli keeruline, kuid võit kulus klubile marjaks ära. «Tunne on väga positiivne terve see hooaeg. Meie eelmise hooaja tipptase oli väga-väga hea, aga paaris liigamängus oli paar kohta, kus me polnud parima keskendumisega. Aga meeskonnana tegime sellest järeldused ja oleme stabiilselt mänginud kõigi vastu,» ütles Ojamaa ETV2 otseülekandes.