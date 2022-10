Henn Flora meistritiitlist: pealtnäha võib see tunduda lihtne, aga tegelikult tuli raskelt

«Tunne on väga positiivne,» ei varjanud Konstantin Vassiljevi puudumisel Flora kaptenikohustusi täitnud Henrik Ojamaa ETV2 otse-eetris oma rõõmu. «Kui ma mullu Florasse tulin, siis meie tipptase oli eelmise hooaja tegelikult väga-väga hea. Lihtsalt paar mängu tulid liigas sisse, kui meie keskendatus polnud just parim [mistõttu läks tiitel Levadiale]. Hea meel, et tegime tiimiga õiged järeldused ja see hooaeg oleme kõigi vastu stabiilselt mänginud.»