Kullamäe võimas esitus ei päästnud klubi kaotusest Žalgirisele

Lietkabelise jaoks oli tegemist hooaja esimese kaotusega, seni oli üle mängitud kolm vastast, kes on praeguse seisuga tabeli teises pooles. Žalgiris jätkab täiseduga, vaid võite on tunnistanud ka Rytas ja Jonava. Lietkabelis on kohe nende kannul neljandal kohal.