Neuville nimetas ralli, mida kõik sõitjad igatsevad

«See on väga tore võistlus, mida ma olen alati armastanud ja ma arvan, et kõik sõitjad igatsevad seda,» tunnistas Neuville.

«Meil on Eesti, meil on Soome, mis on kaks identset rallit ja võiksime minna Walesi, mis on täiesti teistsugune ralli, sarnasem Uus-Meremaaga. Võiksime vaheldumisi sõita Walesis ja Uus-Meremaal,» ütles Hyundai piloot.