Šokeeritud Solberg Hyundaist: mõneti on tore p***st eemale saada

«Plaan oli kaheaastane leping, millega saame koos tulevikku investeerida. Aga see muutus kiiresti. Plaan oli, et sihitakse nooremaid sõitjaid, aga uus juhatus tuli ja nemad tahavad investeerida kogenenumatesse sõitjatesse,» avaldas Solberg.

Rootsi lipu all sõitev piloot tunnistas, et meeskonna otsust oli raske kuulda. «Tiim ei ole heas seisus ja atmosfäär ei ole olnud hea. Aga alati on lõbusam kuskil sõita, isegi kui see ei ole kerge või lõbus. Mõnes mõttes on tore pääseda kõigest sellest poliitikast ja p****t, mis tiimis oli,» ütles Solberg.