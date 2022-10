Õnnetu avarii nõudis rallifänni elu

Ozdi ralli viimasel kiiruskatsel sõitis üks ekipaaž teelt välja. Järgmine rallipaar jäi seisma, et teha kindlaks, et teelt välja sõitnud autosolijatega on kõik korras, sest nii nägid sarja reeglid ette. Nende tagant tulnud auto ei märganud tee peal seisvat autot õigel ajal ning sõitis sellele otsa. Seisnud auto muutus seejärel kontrollimatuks ning see tabas keskealist pealtvaatajat, kirjutab Rallit.fi.