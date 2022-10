Vips ja IndyCar: see pole vormeliunistuse lõpp, vaid võimaliku tähelennu algus

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et Eesti parim ringrajasõitja Vips saab testida IndyCari vormelit. Teist aastat F2-sarjas sõitev endine Red Bulli juuniortiimi liige võib uuel hooajal suure tõenäosusega kihutada teiselpool Atlandi ookeani, arvab IndyCari ülekandeid kommenteeriv Klaar.

«Vips on raudselt läbilöögivõimeline, selles ma ei kahtlegi. Palju sõltub, millisesse tiimi ta sõitma satub,» ütles Klaar. Põhja-Ameerika tugevaimas vormelisarjas on ühel tiimil võimalik maksimaalselt välja panna kuus autot ehk et järgmise aasta sõitjate paika panemisega läheb veel aega.