Ametlik: Rally Estonia on järgmise aasta esialgses WRC-kalendris

Paltseri sõnul ei tähenda see, et Rally Estonia koht võistluskalendris on kivisse raiutud. «Otsus selgub 19. oktoobril, mil toimub Rahvusvahelise autoliidu FIA üldkogu. Eesti riik on igaljuhul enda toetuse meile edastanud ning see on 1,5 miljonit eurot. Seda kinnitas meile Eesti kultuuriminister Piret Hartman,» ütles ta.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürni sõnul on Rally Estonia Eesti üks edukamaid suuri rahvusvahelisi võistlusi, mistõttu on loogiline projekti taaskord toetada. «Sellise mastaabiga võistlusi on Eestil hästi keeruline saada. See eeldab rahvusvaheliselt häid suhteid. See on võrreldav laskesuusatamise MMi saamisega. Nende võistluste nimel on tehtud hästi palju tööd. Mõlemal juhul on kümneaastane eeltöö ja ajalugu. Oleks mõeldamatu, et ministeerium ei toetaks seda.»