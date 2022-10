Venemaa tippklubiga liitunud korvpallitäht kriitikast: mind ei koti!

Pärast seda, kui 33-aastase üleminek avaldati, sai ta mõistagi kõvasti kriitikat. Pigem on välismängijad Venemaalt pärast sõda lahkunud, mitte sinna suundunud. Ometi on Heurtel üks neist, kes suundus Venemaale suure raha järele.

«Lihtsalt annan teada kõikidele inimestele, kes on mulle kirjutanud või mind kritiseerinud seoses Venemaale tulemisega – mind ei koti. Nii et ärge tundke kaasa ja lõpetage mu aja raiskamine. Ja palun, saage elu. Ette tänades,» kirjutas Heurtel Instagrami.

Enne EMi ütles Prantsusmaa korvpalliliit, et kõik Venemaa ja Valgevene klubisid esindavad mängijad jäävad rahvuskoondise tegemistest kõrvale. Ka Heurtel lubas kirjalikult, et ei liitu agressorriikide klubidega, kuid mõni päev pärast EMi andis Zenit teada tema palkamisest.

Prantsusmaa korvpalliliit sõnas teadaandes, et kui Heurtel peaks Zeniti eest mängima, siis ei arvestata temaga enam rahvuskoondiste tegemistes. See tähendab, et ta jääb kõrvale ka 2024. aasta kodusest Pariisi olümpiast.