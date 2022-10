Kuidas saab reegleid rikkunud Red Bull FIA-le hambaid näidata?

FIA sõnul oli tegu minimaalse kululimiidi rikkumisega, mis tähendab, et rikkumine oli alla viie protsendi kululimiidi suurusest. Tõsi, see võib tähendada kuni 7 miljoni dollari suurust rikkumist, aga kuulujuttude järgi see nii suur siiski ei olnud.

Red Bulli põhiargument on see, et nemad ei tunnista oma eksimust ja on kindlad, et ei rikkunud kululimiiti. Probleemi tuumik on selles, et FIA ja Red Bulli reeglite tõlgendamine erines üksteisest, kirjutab The Race