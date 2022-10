Kauaaegne Eesti koondise kapten Kert Toobal tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

«Võtaksin sportlase tee uuesti ette, kuigi mingid asjad teeksin kindlasti teisiti. Eks ma olin jäärapäine ka, mis mõjutas ka klubikarjääri ja kindlasti oli hooaegu, kus mängisin kehvemates meeskondades kui oleksin pidanud. Aga taga ma midagi ei nuta, olen oma karjääriga pigem rahul ja seda oli kindlasti rohkem kui ma algul unistada oskasin,» sõnas Toobal.

Spordidirektori amet tundub Toobalile paras proovikivi, kus mängijana kogunenud ideid rakendada. «Ega ma ülemäära pead ei vaevanud seda otsust tehes. Mängijana on üht-teist külge jäänud ja mul on mõtteid ja ideid, mida võiks proovida, et asjad veel paremini läheksid. Võrkpall läheb mulle siiani palju korda ja tundub ülekohtune oma kogemusi raisku lasta,» lisas endine mängumees.

Eesti Võrkpalli Liidu tegevjuht Helen Veermäe tunneb suurt heameelt, et kogenud mängija jääb võrkpalliga seotuks. «Mul on tõesti väga hea meel, et Kert otsustas meie pakkumise vastu võtta ja jääb seeläbi Eesti võrkpalliga jätkuvalt seotuks. Tal on tipptsportlasena hindamatud kogemused ja inimesena isikuomadused, mis spordidirektori ametisse hästi sobivad. Selliseid inimesi tuleb püüda ala juures hoida ka pärast sportlaskarjääri lõppu,» kommenteeris Veermäe.

«Esialgu on tema töös tema fookus noortekoondistel ja Audentese Spordigümnaasiumil, aga tööpõld on lai ja usun, et Kerdi jaoks ka väljakutseid pakkuv,» lisas Veermäe.

Eesti koondist esindas Toobal alates 2001. aastast ja tema roll koondise edus on olnud ülisuur kõikides suurtes saavutustes alates esimesest EM-finaalturniirist kuni Euroopa liigade võitudeni. EMil on Toobal mänginud viiel korral. Lisaks on tal seljagata pikk ja edukas karjäär erinevates Euroopa liigades.

Koos Mihkel Roosmega võitis Toobal juunioride rannavõrkpalli EMil hõbemedali.