Suurte poiste mängumaale jõudnud Aron näeb end kolme aasta pärast F1-sarjas

Tänavu sõidab Aron kolmandat hooaega vormel 3 EM-sarjas (FRECA). Tema eesmärk oli sari võita, kuid kaks etappi enne hooaja lõppu näib see sisuliselt võimatu ülesandena. Laual on küll 100 punkti, kuid Aron kaotab Prema meeskonnakaaslasele Dino Beganovicile 74 silmaga. Teda edestab ka ART sõitja Gabriele Mini, kes on kogunud eestlasest 21 punkti enam.

«Ühel või teisel põhjusel on minu võiduvõimalused järjest vähenenud. Fakt on see, et oleme olnud kiired, kuid tulemused on jäänud tehniliste probleemide või minust mittesõltuvate asjaolude taha. Tulemuste mõttes pole see aasta, mida soovinuks, kuid oleme hooaja teises pooles olnud kõige kiiremad,» hindas Aron enda hooaega.