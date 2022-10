BLOGI ⟩ Meistrite liiga: Juventus langes kuristiku servale, verise näoga Rüdiger viis valitseva meistri 16 parema hulka

Tänased tulemused tähendavad seda, et endiselt jätkavad edasipääsu kursil PSG ja Benfica. Ainult ühe võidu kogunud Juventus vajab imet, et 16 parema hulka jõuda ning eelkõige võideldakse Haifaga koha eest Euroopa liigas.

Standings provided by Sofascore

Meistrite liiga õhtu avab Manchester City ja FC Kopenhaageni vastasseis. Nädal tagasi pani koduväljakul valitsev Inglismaa meister end ülikindlalt 5:0 maksma ning sarnast resultaati oodatakse ilmselt ka täna Taanist. Seejuures saab väga huvitav jälgida, kas Norra ründetäht Erling Haaland suudab 11. kohtumist järjest City eest skoorida. Tänavu on norralane olnud pöörases hoos ning kõikide sarjade peale on tal kirjas juba 20 väravat. Selleks on tal kulunud ainult 13 kohtumist.