Kaardilugejata jäänud WRC-sõitja võtab enda kõrvale üllatusmehe

30-aastane Fulton on osalenud üheksal MM-etapil ning luges seni kaarti iirlasele Josh McErleanile, kes sõitis WRC2-klassis. Vähemalt Jaapani rallil on Fultonile näpunäiteid jagamas Breeni senine kaardilugeja Nagle.

Meeskonna pressiteatest selgus, et Breen ja Nagle hindasid uue kaardilugeja kandidaate pikalt ning esikohale kerkis Fulton. Tänavu on ta osalenud kuuel MM-etapil ja on seega peensusteni kursis sellega, kuidas WRC-sari töötab. Fulton juba osalenud koos Breeniga Ford Puma Rally1-autoga võistluseelsetel testidel.