Selgus, kui kaua plaanib Lewis Hamilton oma F1-karjääri jätkata

Wolff teatas intervjuus Channel 4-le, et istus hiljuti Hamiltoniga laua tagaa, et rääkida tulevikuplaanidest. «Lewis ütles, et võiks sõita veel viis aastat ja küsis, et mis mina sellest arvan. Ta on rajal ja selle ääres särav täht. Tema lahkumisega kaotaks F1 kõige imelisema persooni,» ütles Wolff.