Eesti üks paremaid treenereid on tagasi tippkorvpallis: pulss enam üle 130 ei tõuse, vanasti läks üle 200

Selles võib suuresti «süüdistada» Peep Pahvi ja Keilat. Ajakirjanikutöö kõrvalt korvpallirindel järjest suuremaid ampse hauganud treener on Kerdelt saanud näpunäiteid aastaid. Tihedamat koostööd alustati paar aastat tagasi, mil Tallinna külje all asuva linna klubi jõudis esiliigasse.

Nüüd mängib Keila kodukamara kõrgeimal tasemel. Pahv on endiselt pealik, Kerde tema abiline. Tõsi, 1. aprillil 68. sünnipäeva tähistanud treener polnud kindel, et soovib meistriliigasse naasta. Ent siin ta on – taas meeskonna pingil.