Raketirünnakud ajasid Taani klubi mängija marru: Putin tuleb siit maailmast kõrvaldada

Taani pealinna esindusmeeskond kohtub täna õhtul Meistrite liigas Manchester Cityga ning mängu eelõhtul võttis Kopenhaageni mängija Khocholava Venemaa rünnakute osas sõna.

«Venemaa on terroristlik riik ja Putin on diktaator, kes tuleb varsti siit maailmast kõrvaldada. Peame temast vabanema,» ütles Khocholava, kes vihjas, et Putin ei tuleks lihtsalt võimult eemaldada.

Khocholava, kel tuleb täna õhtul taltsutada väga heas hoos City ründajat Erling Haalandi, kiitis Ukraina sõdureid, kes on eesliinil väga hästi hakkama saanud. «Vene argpüksid on aga asunud tsiviilehitisi pommitama. Nad satuvad paanikasse, et nad ei saada rindel midagi korda, nii et nad püüavad lihtsalt tappa võimalikult palju tsiviilisikuid,» vahendas Khocholavat Taani uudisteagentuurile Ritzau.

Khocholava on abielus ukrainlannaga ja ütles märtsis, et tema äi hukkus võideldes Vene vägedega. Kopenhaageniga liitus ta 2021. aasta suvel, enne seda mängis keskkaitsja Ukraina liigas Donetski Šahtari eest.