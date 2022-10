Bulls astus sammud, et Henri Drell taas endale napsata

Nimelt andis Sportraci ajakirjanik Keith Smith ööl vastu kolmapäeva teada, et Chicago Bulls on sõlminud Drelliga lepingu ja seejärel selle kohe ka üles öelnud.

The Chicago Bulls have signed-and-waived Henri Drell, a league source tells @spotrac .

Säärast juriidilist nõksu kasutatakse tavaliselt juhtudel, kui klubi soovib mängijat kasutada oma tütarmeeskonna juures. Nimelt sätestavad NBA reeglid, et pärast palluri vabastamist (waive) on ülejäänud meeskondadel aega 48 tundi, et mängijat endale napsata.