Kahetised emotsioonid: Eesti veemotoäss triumfeeris samal ajal, kui sõber haiglas elu eest võitles

Teisest sõidust teine koht, seda mahajääjast möödumisel tehtud vea tõttu, ning kolmandast sõidust juba võit. Keviniga võrdsete punktidega pidime startima viimasesse sõitu, kuid juba paar tundi varem tundus üpris võimalik, et sõit jääb päikeseloojangule liiga lähedale.

Enne sõitu saime rajakohtunikelt info, et sõitjatel lastakse üheskoos otsustada, kas madala päikese tõttu võistelda või mitte. Olime eelmisel päeval seda üheskoos arutanud, et GP-jetidega me päikesest tingitud nähtavuse halvenemisega lisariske ei võta, seega võeti vastu ühine otsus sõit ära jätta.