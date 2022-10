Peatreenerid iseloomustavad Lõuna-Eesti vollederbi eel põhimehi: kes on üllataja, kes vajab veel aega

Lõuna-Eesti klubide käes on praegu Balti liiga kaks kõrgemat kohta, Võru on 6 punktiga liidirkohal, tiitlit kaitsev Tartu 4 punktiga teine. Mõlema meeskonna peatreenerid Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp iseloomustasid õhtuse mängu eel oma põhimehi ja rääkisid, kuidas nad mängijatega rahul on.

Tartu Bigbank

Alar Rikbergi juhendatava Tartu meeskonna punktide eest hoolitsevad peamiselt Timo Lõhmus ja Matej Šmidl, õnnestumise korral ka tempomees Mart Naaber. Taavet Leppiku puhul mängib suuremat rolli kvaliteetne kaitsemäng, libero Rait Rikbergi kvaliteet on püsivalt tasemel. Sidemängijatest on põhirollis Markkus Keel, tagataskus on Rikbergil kasutada kogenud Ronald Järv ja tempos kogenud Kevin Soo.

Matej Šmidl, diagonaalründaja

Matejl läheb veidi aega, et saada sidedega koostöö paika. Ma pole veendunud mõnes meie mängustiili puudutavas asjas ehk et millist võrkpalli see tiim mängima hakkab, hetkel katsetame eri asju ja see puudutab diagonaali palju. Ta püüab nii trennis kui mängudel, aga mõne asjaga läheb kauem aega ja seetõttu on ta olnud ebastabiilne. Oskused on heal tasemel, isu ka olemas ja edasi tuleb mäng parema kvaliteedi peale viia. Meeskond on koostatud selliselt, et peamine punktide toomine on tema ja Timo Lõhmuse ülesanne. Neilt ootan skoorimist, teistelt sõltuvalt mängust.

Timo Lõhmus, nurgaründaja