Venemaa ja Valgevene tennisistid on Austraalia lahtistele oodatud. Nagu ka Djokovic

«Ainus erisus nende puhul seisneb selles, et nad ei saa esindada Venemaad ehk ei tohi mängida Venemaa lipu all. Samuti ei tohi nad kuidagi nõuda Venemaa hümni ehk nad peavad osalema siin täiesti neutraalselt. Sellisel juhul on nad jaanuaris Austraalia lahtistele oodatud,» sõnas ta.