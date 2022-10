Haruldane WRC-auto pandi oksjonile

Auto tuleb müüki novembris briti oksjonimajas RM Sothebys. Võrreldes teiste B-grupi autodega teeb selle 480-hobujõulise ning 890-kilogrammise isendi haruldaseks fakt, et auto on ideaalses seisukorras.

Autoga on sõidetud vaid üksikud rallid 1986. aastal. Hiljem sõideti sellega mõnel mägivõistlusel ning 1990. aastal ka paaril näidissõidul. Edasi on autot eksponeeritud vaid näitustel. Samas on seda pidevalt hooldatud, kirjutab Iltalejhti.