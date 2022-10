Vutitähed peavad moepolitseid vihastanud Haalandi pärast järjekorras seisma

Juba 14-aastaselt sõlmis Haaland lepingu Nike’iga, kuid see kontraht lõppes jaanuaris. Uue kokkuleppega pole norralane kiirustanud. Vastupidi, ta on käinud jutul ka teiste suurte firmadega nagu Adidas ja Puma.

Telegraph kirjutab, et kõik kolm ettevõtet soovivad Haalandi enda juurde meelitada ning on seetõttu pannud pausile kõik ülejäänud läbirääkimised. Seda just seetõttu, et saaks Haalandi värbamiseks eelarvet planeerida. Näiteks ei kavatse Nike Inglismaa ründaja Harry Kane’iga enne uut lepingut sõlmida, kui Haalandiga on selgus majas.