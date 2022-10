Suvel megalepingu sõlminud Mbappe tahab jälle PSGst lahkuda

ESPN kirjutab, et Mbappe hinnangul pole klubi spordidirektor Luis Campos, president Nasser Al-Khelaifi ega peatreener Christophe Galtier talle antud lubadustest kinni pidanud.

Ühe asjaoluna ei meeldi noorele ründajale, et ta peab mängima tipus, kus tal pole piisavalt vabadust. Väidetavalt lubati Mbappele, et PSG üritab Neymarist vabaneda ning toob juurde uue ründaja, et Mbappe saaks äärel mängida. Veel lubati osta uus keskkaitsja, kuid sedagi pole tehtud.