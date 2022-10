Neuville'il on ideid, kuidas Hyundaid kindlates oludes paremaks teha

Uus-Meremaal oli taaskord näha, et märjal kruusal on Hyundai mehed raskustes ning Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier tõid Toyotale sealt kaksikvõidu. Seetõttu on just taolisel pinnasel vaja samme edasi astuda.

«Me peame leidma autoga rohkem täpsust. Vahel reageerib see liiga aeglaselt ja me peame seda muutma. See täjendab diferentsiaalide ja paari teise asjaga töötamist. Arvan, et me teame, mida peame tegema,» rääkis Neuville WRC kodulehele antud intervjuus.

«Kui märjaks läheb, siis me oleme väga hädas. Nägime seda Eestis – kui vihm tuli, ei suutnud me midagi teha – ja nägime seda uuesti Uus-Meremaal. Olime taaskord hädas,» lisas ta.