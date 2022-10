FOTO ⟩ Euroopa meister kaotas Venemaa pommitamises kodu

«See kõlab nagu odavaim vabandus sellele, mida need koletised on teinud ja teevad. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et need on pildid majast, kus ma 19 aastat elasin. Kõige hullem on see, et see juhtus öösel, kui inimesed oma voodites magasid. Hoolitsege oma pere ja sõprade eest,» lisas võrkpallur.