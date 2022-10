Juunioride maailmameistriks kroonitud Virves on uue hooaja suhtes optimistlik

Tänavu sõideti esimest aastat JWRC-sarjas neljaveoliste Rally3-autodega, varasematel aastatel olid kasutuses esiveolised Rally4-autod ning Virves usub, et on pärast hooaega neljaveolise autoga paremini valmis hooajaks WRC2-s.

«See oli parim osa. See on minu koduralli, aga Egon on nendel teedel palju rohkem sõitnud ja osa katseid ma polnud üldse sõitnud, see oli nagu sprintralli,» sõnas Virves Dirtfishile.