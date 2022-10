EOK ja Kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvis 22 tippsportlast

«Esimesel õppeaastal proovisin ma täiskoormusega tudengi ning samal ajal saavutussportlase elu ning sain väga kiiresti aru, et see ei ole jätkusuutlik. Minu õpingud on küll tänaseks veninud kuue aasta peale, aga olen siiralt tänulik EOK-le, et olen saanud oma õpinguid hajutada ilma, et oleksin pidanud tegema järelandmisi spordis ja õpingutes. Sportlaskärjääri järgsele ajale mõeldes on hing väga rahul ja julgustan teisigi sportlasi seda teed ette võtma!» ütles Karlson.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpinguid jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit De Montfort University, Freie Universität Berlin, London South Bank University, Management Center Innsbruck, Saint Leo University, University of Alaska Fairbanks, University of Hawaii at Manoa, University of Toronto, University of Memphis, Universität Konstanz.