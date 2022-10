PUUST JA PUNASEKS ⟩ Suures hädas Barcelona ja Juventus vajavad edasipääsuks loteriivõiduga võrdset imet

Barcelona mängumehed eesotsas Robert Lewandowskiga vajavad Tšehhi jalgpalliklubilt üht ajaloo suurimat võitu. Selle tõenäosus on aga üsna väike ning võrduks loteriivõiduga.

Jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniiril on jäänud mängida viimane kolmandik. Vana Maailma 16 parema jalgpalliklubi hulka on jõudnud juba viis meeskonda, ent paljud tippklubid peavad lootma suurele õnnele, et koht tõotatud maale tagada.