INTERVJUU ⟩ Kert Toobal riputas ketsid varna ja tõmbab selga pintsaku: minu uus roll oligi Eesti võrkpallis vajaka

Kas nüüd lõpuks viskas võrkpallist kopa ette?

Jaa. Ma tõesti mingi hetk tundsin, et mida pikemaks see paus läks, seda enam sai selgeks, et ma enam ei taha. Lihtsalt ei näinud sellist pidepunkti, millest kinni haarata, et uuesti ketsid jalga ajada ja suvel treenimist alustada. Olen seda viimased aastad ka kartnud, et kui tekib pikem paus, siis läheb raskeks.