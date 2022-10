Peaaegu kaks nädalat tagasi sai Oliver Solberg Uus-Meremaa rallil viienda koha. Vahetult pärast võistlust teatas Hyundai rallitiim, tema teeneid enam ei vajata. 21-aastane Solberg ütles, et tal oli uus kaheaastane leping Hyundaiga laual, kuid allkirjad jäid sellele panemata.

Kuna Lõuna-Korea tiim on teatanud, et otsib järgmiseks aastaks kogenud sõitjaid, siis arvab Solberg, et ilmselt ei taha Hyundai WRC-sarjas enam kaua jätkata.