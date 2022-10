Rekordiliselt pikk Otepää MK-etapp tuleb uute võistlusformaatidega

Markvardti hinnangul on seekordne MK-etapp pealtvaatajate ning meedia vahendusel kaasaelajate jaoks eriline maiuspala, sest mass-start ning murdmasuusatamise hüpetest ettetoomine loob rohkem põnevust ja närvikõdi. «Üldiselt on kahevõistlejad harjunud võistlema individuaalselt ja eraldistardist, kuid mass-start vajab sportlaselt kindlasti teistsugust eelhäälestust. Seetõttu ei soosi võistlus enam nii palju häid suusatajaid ja esikolmikusse pürgijad on rohkem.»

Ta lisas, et korralduslikult on kõik MK-etapiks valmis ning ettevalmistavad tööd ja tegemised on ajakavas. «Oktoobri lõpus anname rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) ülevaate tehtust ning FIS veendub, et oleme MK-etapiks valmis.»