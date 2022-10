Venelased tagasi areenile lasknud poksijuht asus ROKi töötlema

Kremljov tegi avalduse, milles soovitas ROKil ümber mõelda, sest rahvuse põhjal sportlasi võistlustelt eemale jätta on vastuolus olümpialiikumise põhimõtetega. «IBA on astunud esimese sammu võrdsete võimaluste ja õigluse suunas ning teeb ka edaspidi kõik oma sportlaste ja treenerite heaks, et luua parimad tingimused, mitte neid halvendada.