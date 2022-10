EELVAADE ⟩ Kas Eesti koondis suudab taas üllatada OM-pronksi, kellega viimati mängiti viiki?

Vaid 376 000 elanikuga riik ei ole individuaalspordis kuigi edukas olnud, kuid viimasel kümnendil on nii jalg- kui ka käsipallivõistkonnad tõusnud maailma ja meie kontinendi tippude hulka. 2010. aastal jõuti Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt pronksile. MM-il tehti parim esitus 1997. aastal, kui saavutati viies koht. Riigi ajaloo suurimaks saavutuseks on aga kindlasti 2008. aasta olümpiamängude hõbemedal, kui alagrupis kolmandaks jäämise järel alistati nii Poola, kui Hispaania, jäädes vaid finaalis alla Prantsusmaale.

Viimastel aastatel tulemused enam päris nii säravad ei ole olnud, kuid suurturniiridel ollakse siiski alati kindlalt favoriitide seas. Eesti ja Island on ametlikes mängudes A-koondise tasandil kohtunud neli korda. Esimesest kolmest pole palju rääkida, vastased võtsid kindlad võidud. Põlvas, Mesikäpa hallis kohtuti 2009. aasta 21. juunil EM-valikmängus ning ehkki Island oli edasipääsu kindlustanud ja jättis mõned põhimehed koju, suutis Eesti koondis peatreener Kalmer Mustingu juhendamisel välja mängida kõigi aegade ühe parema tulemuse. Valitseva olümpiahõbeda ja tulevase EM-pronksiga tehti 25:25 (15:13) viik. Eesti täpseim oli Patrail üheksa väravaga.

Kui vaadata peale Islandi praegusele koosseisule, siis kubiseb see maailmatasemel staaridest sedavõrd, et kõiki neid tutvustama hakates, läheks tähemärkide arv liiga suureks. Alustame näiteks Aron Palmarssonist. Klubitasandil nende edukaim mängumees võitis aastatel 2012-2021 kümme aastat järjest koduse meistrikulla, kus iganes ka mängis. Neli korda Saksamaal, kaks korda Ungaris ja neli korda Hispaanias. Lisaks on Palmarssoni auhinnakapis 2010. ja 2012. aasta Euroopa Meistrite liiga võit THW Kieliga ning 2021. aasta sama sarja esikoht FC Barcelonaga. Meistrite liiga Final Fouril valiti ta 2021. aastal ka MVP-ks (korrates nii 2014. ja 2016. aasta saavutust) ning püstitas sarja rekordi mängides finaalnelikus kümnendat korda.