Tänak enne hooaja esimest tõelist asfaltrallit: meie usaldus auto vastu peab olema suur

«Ma ütleksin, et Hispaania on selle hooaja esimene tõeline asfaltralli, kuna see on üsna tasane ja samas üsna kiire. Seal on alati raske õiget tasakaalu leida, nii et meie usaldus auto vastu peab olema suur. Katsetel on palju pikki ja kiireid kurve, mis panevad võitlema alajuhitavuse vastu. See tuleb meil Hyundai Rally1-auto häälestusega õigeks saada.