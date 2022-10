Hyundai pealik Moncet: tahame viimastel etappidel võidelda võitude nimel

«Tahame viimastel etappidel võidelda võitude nimel, kui soovime 2022. aasta hooaja kõrgel noodil lõpetada. Meie kogenud ja andekad rallipaarid teavad, mida on vaja, et Hispaanias kiire olla.

See ei saa kindlasti olema kerge ülesanne, kuid tunneme end asfaldile naastes kindlalt. Eelmisel asfaltrallil Belgias tundsime, et leidsime oma tee ja loodame seda esinemist Hispaanias jätkata,» lisas Moncet. Belgia ralli võitis Tänak, talle järgnesid Toyota sõitjad Elfyn Evans ja Esapekka Lappi.

Tänavuse MM-hooaja 12. etapp sõidetakse 20.-23. oktoobrini Hispaanias, Salous. Neljapäeva hommikul on kavas testikatse, ralli algab reedel, kui kavas on kaheksa katset, kogupikkusega 118 km. Järgmisel päeval sõidetakse seitse katset, kuid ka nende kombineeritud pikkus on 118 km. Pühapäeval on kavas neli katset, pikkuseks 56 km.