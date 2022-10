Ametlikult hooaja lõpetanud Kontaveit: see aasta pakkus absoluutselt kõike

«Kahjuks ma ei saa tänavu Guadalajaras võistelda, sest selg teeb Ostravast saati endiselt valu. Loodan väga, et saan tuleval aastal taas Mehhikosse tulla, sest mul on sealt nii palju häid mälestusi,» alustas Kontaveit postitust Instagramis.

«See tähendab, et minu 2022 hooaeg on lõppenud. See aasta pakkus absoluutselt kõike. Oli nii karjääri rõõmsamaid, aga ka kurvemaid momente. Ikka juhtub, nii et loodetavasti suudan õppida ja tugevamana tagasi tulla.»