Neuville'i sõnutsi määrab Tänaku jätkamise Hyundais üks väga oluline nüanss

Pole saladus, et Tänak on tänavu Hyundai võistkonda korduvalt teravalt kritiseerinud. Üks reljeefsemaid avaldusi oli, et tiimijuhi kohusetäitja Julien Moncet ei sobi sellesse ametisse. Neuville usub, et seal võti peitubki.

«Arvan, et nagu kõik teised, ootab temagi, kes hakkab tiimi juhtima ja mis saab tulevikus. Usun, et see mängib tema otsuses suurt rolli – kas jääda, lahkuda või lõpetada,» arutles belglane DirtFishi vahendusel Tänaku seisu.

Samas ei usu Neuville, et 2019. aasta maailmameister karjääri katki jätkab. «Ma ei usu, et ta nii kiiresti lõpetab. Tean, et tal on kodus veidi keeruline aeg, aga viimase aja tulemused annavad talle vajalikku motivatsiooni.»

Kes võiks Hyundai etteotsa tulla ja ühtlasi Tänakut jääma veenda? «Ma ei tea. Kes peaks tiimi juhtima? Inimene, kes suudaks teha seda, mida praegu vajame,» kõlas Neuville üsna ümmargune vastus.