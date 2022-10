Millises seisus on Kelly Sildaru algava hooaja eel?

Kuna enne Uus-Meremaa laagrit käis Sildaru viimati lumel aprilli lõpus, kulusid esimesed paar nädalat lumetunnetuse saamiseks. Olles lumega jälle sina peal, harjutas Sildaru võistlustrikke nii rennis kui ka pargis. «Midagi uut me ei proovinud. Kordasime vanu trikke, mida võistlustel vaja läheb. Päris kõike veel läbi ei võtnud, aga kolm nädalat on ettevalmistumiseks aega,» sõnas Sildaru treener Mihkel Ustav.

Näiteks rennis läks põhirõhk switch ehk selg ees hüpetele. «Ma ei ütle, et see meil probleem on, aga väga vähesed teevad rennis switch’is raskemaid trikke. See võiks olla koht, kus saame teisest eristuda ja paremad olla. Selg ees hüppavad mõlemat pidi (vasakule ja paremale – toim) vaid üks-kaks tüdrukut,» selgitas Ustav tasuta.