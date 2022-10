Bussi enam ei pargita – julged naistreenerid muudavad Eesti jalgpalli mõtteviisi

Pärast NSV Liidu lagunemist on Eesti jalgpalli ehitatud sama kaua kui oma riiki – 31 aastat. Eestlastesse oleks nagu sisse kodeeritud, et oleme väikesed ja kehvakesed ning peame põhiliselt tegelema kaitsetööga, sageli ka päris bussi parkima. Ent esile on kerkinud treenereid, kes mitte ainult sõnades tahavad, vaid ka tegudes murravad seda mõtteviisi.