Valgevene esiopositsionäär: jätke meie jalgpallikoondis EMilt kõrvale

«See on kohutav, kui sul on võimalik terroristliku meeskonna liikmena külastada teisi riike. Ma saan aru, et sport peab olema poliitikast ülem, kuid kui sinu meeskonna liikmeid peetakse lihtsalt kinni või piinatakse, muutub kõik üheks poliitikaks,» vahendab Politico tema sõnu.

Nii leiabki Tsihhanovskaja, et UEFA peaks Valgevene koondistel sarnaselt Venemaaga keelama rahvusvahelisel areenil osalemise. Teema on aktuaalne, kuna Valgevene meestekoondis loositi eelmisel nädalal Šveitsi, Iisraeli, Rumeenia, Kosovo ja Andorraga ühte EM-valikgruppi.

UEFA president Aleksander Ceferin sõnas aga alles hiljuti meediale, et tema ei näe selles probleemi, kui Valgevene EM-valikturniiril osaleb. «On natuke populistlik nõuda, et kõik kõrvale jäetaks. Me ei näe selleks hetkel mingit põhjust. Kui see muutub, siis kindlasti reageerime,» sõnas Ceferin Kurierile antud intervjuus.